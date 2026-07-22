Independent Bank Aktie
WKN DE: A1C4BY / ISIN: US4538386099
|Hochrechnung
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22.07.2026 16:04:18
NASDAQ Composite Index-Wert Independent Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Independent Bank von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das Independent Bank-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 15,03 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die Independent Bank-Aktie investierten, hätten nun 665,336 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 21.07.2026 24 284,76 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 36,50 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 142,85 Prozent.
Independent Bank erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 752,05 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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