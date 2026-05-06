Independent Bank Aktie

Independent Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1C4BY / ISIN: US4538386099

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Independent Bank-Anlage unter der Lupe 06.05.2026 16:04:08

NASDAQ Composite Index-Wert Independent Bank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Independent Bank von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Independent Bank-Aktie Anlegern gebracht.

Am 06.05.2025 wurde das Independent Bank-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 31,10 USD. Bei einem Independent Bank-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,215 Independent Bank-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 107,78 USD, da sich der Wert eines Independent Bank-Anteils am 05.05.2026 auf 33,52 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 7,78 Prozent.

Independent Bank war somit zuletzt am Markt 681,40 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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