Independent Bank Aktie

Independent Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 907842 / ISIN: US4538361084

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Independent Bank-Performance 26.10.2026 16:04:07

NASDAQ Composite Index-Wert Independent Bank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Independent Bank von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren Independent Bank-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Independent Bank-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 69,20 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Independent Bank-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,445 Independent Bank-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 120,98 USD, da sich der Wert einer Independent Bank-Aktie am 23.10.2026 auf 83,72 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 20,98 Prozent vermehrt.

Alle Independent Bank-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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