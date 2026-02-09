NASDAQ Composite Index-Wert Independent Bank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Independent Bank-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Independent Bank-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Independent Bank-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 43,35 USD. Bei einem Independent Bank-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 230,681 Independent Bank-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 19 840,83 USD, da sich der Wert eines Independent Bank-Papiers am 06.02.2026 auf 86,01 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 98,41 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Independent Bank eine Börsenbewertung in Höhe von 4,28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at