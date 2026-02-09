Independent Bank Aktie

Independent Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 907842 / ISIN: US4538361084

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnendes Independent Bank-Investment? 09.02.2026 16:04:20

NASDAQ Composite Index-Wert Independent Bank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Independent Bank-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Independent Bank-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Independent Bank-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 43,35 USD. Bei einem Independent Bank-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 230,681 Independent Bank-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 19 840,83 USD, da sich der Wert eines Independent Bank-Papiers am 06.02.2026 auf 86,01 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 98,41 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Independent Bank eine Börsenbewertung in Höhe von 4,28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Independent Bank Corp. (Massachusetts)

mehr Nachrichten

Analysen zu Independent Bank Corp. (Massachusetts)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Independent Bank Corp. (Massachusetts) 86,08 0,08% Independent Bank Corp. (Massachusetts)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX legt zu -- DAX fester -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen letztlich stark - Nikkei erklimmt neues Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die US-Börsen präsentieren sich uneinheitlich. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich zum Wochenstart stark.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen