Independent Bank Aktie
WKN: 907842 / ISIN: US4538361084
|Independent Bank-Investition im Blick
|
04.05.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Wert Independent Bank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Independent Bank-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Independent Bank-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Independent Bank-Papier an diesem Tag 46,40 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Independent Bank-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 215,517 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 01.05.2026 16 691,81 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 77,45 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 16 691,81 USD, was einer positiven Performance von 66,92 Prozent entspricht.
Insgesamt war Independent Bank zuletzt 3,75 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Independent Bank Corp. (Massachusetts)
Analysen zu Independent Bank Corp. (Massachusetts)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Independent Bank Corp. (Massachusetts)
|77,16
|-0,37%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow schließt schwächer -- ATX und DAX schlussendlich in Rot -- Asiens Börsen letztlich fester
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichneten am Montag Verluste. Die Wall Street zeigte sich mit Verlusten. An den Börsen in Asien ging es zum Wochenstart nach oben.