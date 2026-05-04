NASDAQ Composite Index-Wert Independent Bank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Independent Bank-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Independent Bank eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Independent Bank-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Independent Bank-Papier an diesem Tag 46,40 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Independent Bank-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 215,517 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 01.05.2026 16 691,81 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 77,45 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 16 691,81 USD, was einer positiven Performance von 66,92 Prozent entspricht.

Insgesamt war Independent Bank zuletzt 3,75 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at