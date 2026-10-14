Independent Bank Aktie
WKN DE: A1C4BY / ISIN: US4538386099
|Independent Bank-Anlage
|
14.10.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Wert Independent Bank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Independent Bank-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurde das Independent Bank-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Independent Bank-Anteile betrug an diesem Tag 16,58 USD. Bei einem Independent Bank-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 603,136 Independent Bank-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 13.10.2026 21 212,30 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 35,17 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 112,12 Prozent erhöht.
Independent Bank markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 783,37 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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