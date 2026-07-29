NASDAQ Composite Index-Wert Independent Bank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Independent Bank-Investment von vor einem Jahr verdient

Wer vor Jahren in Independent Bank eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 29.07.2025 wurden Independent Bank-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Independent Bank-Papier an diesem Tag 31,88 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 3,137 Independent Bank-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 38,67 USD gerechnet, wäre die Investition nun 121,30 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 21,30 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Independent Bank bezifferte sich zuletzt auf 774,11 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at