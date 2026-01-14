NASDAQ Composite Index-Wert Independent Bank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Independent Bank-Investment von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr wurde das Independent Bank-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 33,95 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 294,551 Independent Bank-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 13.01.2026 auf 32,54 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 584,68 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 4,15 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von Independent Bank belief sich jüngst auf 678,16 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at