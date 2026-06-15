Independent Bank Aktie
WKN: 907842 / ISIN: US4538361084
|Frühes Investment
|
15.06.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Wert Independent Bank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Independent Bank von vor 3 Jahren verdient
Die Independent Bank-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 49,63 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 201,491 Independent Bank-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 12.06.2026 auf 83,27 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 778,16 USD wert. Damit wäre die Investition um 67,78 Prozent gestiegen.
Der Börsenwert von Independent Bank belief sich zuletzt auf 4,02 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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