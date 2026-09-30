Independent Bank Aktie

Independent Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1C4BY / ISIN: US4538386099

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Independent Bank-Investment im Blick 30.09.2026 16:03:40

NASDAQ Composite Index-Wert Independent Bank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Independent Bank von vor 3 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Independent Bank-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde das Independent Bank-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Independent Bank-Aktie 18,34 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5,453 Independent Bank-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 29.09.2026 auf 35,35 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 192,75 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 192,75 USD entspricht einer Performance von +92,75 Prozent.

Der Independent Bank-Wert an der Börse wurde auf 790,56 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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