Independent Bank Aktie
WKN: 907842 / ISIN: US4538361084
|Independent Bank-Performance
|
17.08.2026 16:03:30
NASDAQ Composite Index-Wert Independent Bank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Independent Bank von vor 5 Jahren verdient
Am 17.08.2021 wurden Independent Bank-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 75,84 USD wert. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 131,857 Independent Bank-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 85,94 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 331,75 USD wert. Die Steigerung von 10 000 USD zu 11 331,75 USD entspricht einer Performance von +13,32 Prozent.
Independent Bank erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,07 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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