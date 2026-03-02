NASDAQ Composite Index-Wert Independent Bank-Aktie: So viel Verlust hätte ein Independent Bank-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Independent Bank Aktie
Heute vor 5 Jahren wurde die Independent Bank-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Independent Bank-Aktie an diesem Tag 86,06 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Independent Bank-Papier investiert hätte, hätte er nun 116,198 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Independent Bank-Aktien wären am 27.02.2026 9 071,58 USD wert, da der Schlussstand 78,07 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 9,28 Prozent vermindert.
Der Börsenwert von Independent Bank belief sich jüngst auf 3,87 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
