NASDAQ Composite Index-Wert Independent Bank-Aktie: Über diese Dividende können sich Independent Bank-Anleger freuen

Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Wert Independent Bank am 21.04.2026 wurde für das Jahr 2025 das Ausschütten einer Dividende in Höhe von 1,04 USD beschlossen. Die Aktionärsvergütung verbesserte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 8,33 Prozent. Somit zahlt Independent Bank insgesamt 21,60 Mio. USD an Aktionäre aus. Die Gesamtausschüttung vergrößerte sich damit im Vorjahresvergleich um 7,73 Prozent.

Independent Bank-Qualitätsdividendenrendite

Schlussendlich notierte der Independent Bank-Titel am Tag der Hauptversammlung via NASDAQ bei 33,51 USD. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite des Independent Bank-Papiers 3,20 Prozent. Damit vergrößerte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich, als sie noch 2,76 betrug Prozent.

Vergleich von realer Rendite und Independent Bank-Aktienkurs

Im Zeitraum von 1 Jahr hat sich der Kurs von Independent Bank via NASDAQ 8,24 Prozent erhöht. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 18,57 Prozent stärker zugenommen als der Independent Bank-Kurs.

Dividendenaussichten von Dividenden-Titel Independent Bank

Für 2026 prognostizieren Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 1,10 USD. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 3,29 Prozent steigen.

Independent Bank-Fundamentaldaten

Independent Bank ist ein NASDAQ Composite Index-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 706,951 Mio. USD. Das Independent Bank-KGV beläuft sich aktuell auf 9,95. 2025 setzte Independent Bank 315,390 Mio. USD um und erwirtschaftete ein EPS von 3,27 USD.

Redaktion finanzen.at