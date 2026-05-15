NASDAQ Composite Index-Wert Independent Bank-Aktie: Über diese Dividende können sich Independent Bank-Anleger freuen

Im Rahmen der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Wert Independent Bank am 14.05.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 2,36 USD je Aktie vereinbart. Die Aktionärsvergütung erhöhte sich damit im Vorjahresvergleich um 3,51 Prozent. Insgesamt wurde beschlossen 103,90 Mio. USD an Aktionäre auszuzahlen. Die Gesamtausschüttung ist somit im Vorjahresvergleich um 8,00 Prozent gestiegen.

Independent Bank-Dividendenrendite

Das Independent Bank-Papier ging am Tag der Hauptversammlung bei 76,92 USD aus dem NASDAQ-Handel. Für das Jahr 2025 weist das Independent Bank-Wertpapier eine Dividendenrendite von 3,23 Prozent auf. Somit ermäßigte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 3,55 Prozent.

Vergleich von realer Rendite und Kursentwicklung

Im Zeitraum von 1 Jahr hat sich der Independent Bank-Aktienkurs via NASDAQ 18,72 Prozent verteuert. Werden Rendite und Dividende gemeinsam in Betracht gezogen, hat die tatsächliche Rendite mit 23,71 Prozent stärker zugelegt als der Aktienkurs.

Dividendenaussichten von Dividenden-Titel Independent Bank

Für 2026 prognostizieren FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 2,51 USD. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Erhöhung auf 3,26 Prozent bedeuten.

Independent Bank-Basisinformationen

Die Dividenden-Aktie Independent Bank gehört dem NASDAQ Composite Index an und ist an der Börse aktuell 3,675 Mrd. USD wert. Das Independent Bank-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt aktuell 16,46. Im Jahr 2025 belief sich der Umsatz von Independent Bank auf 1,167 Mrd.USD, der Gewinn je Aktie machte 4,44 USD aus.

Redaktion finanzen.at