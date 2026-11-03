Infosys Aktie
WKN: 919668 / ISIN: US4567881085
|Lohnender Infosys-Einstieg?
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03.11.2026 16:03:57
NASDAQ Composite Index-Wert Infosys-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Infosys von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Infosys-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Infosys-Aktie bei 7,48 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Infosys-Papier investiert hätte, hätte er nun 13,369 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 167,51 USD, da sich der Wert eines Infosys-Papiers am 02.11.2026 auf 12,53 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 67,51 Prozent zugenommen.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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