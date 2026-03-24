NASDAQ Composite Index-Wert Infosys-Aktie: So viel hätte eine Investition in Infosys von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Infosys-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurden Infosys-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 9,41 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Infosys-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 106,326 Infosys-Anteilen. Die gehaltenen Infosys-Aktien wären am 23.03.2026 1 414,14 USD wert, da der Schlussstand 13,30 USD betrug. Mit einer Performance von +41,41 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at