Infosys Aktie
WKN: 919668 / ISIN: US4567881085
|Frühe Anlage
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24.03.2026 16:04:04
NASDAQ Composite Index-Wert Infosys-Aktie: So viel hätte eine Investition in Infosys von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurden Infosys-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 9,41 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Infosys-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 106,326 Infosys-Anteilen. Die gehaltenen Infosys-Aktien wären am 23.03.2026 1 414,14 USD wert, da der Schlussstand 13,30 USD betrug. Mit einer Performance von +41,41 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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