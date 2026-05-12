Infosys Aktie

Infosys für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919668 / ISIN: US4567881085

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Lukrativer Infosys-Einstieg? 12.05.2026 16:04:01

NASDAQ Composite Index-Wert Infosys-Aktie: So viel hätte eine Investition in Infosys von vor 5 Jahren gekostet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Infosys-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit der Infosys-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren Infosys-Anteile an diesem Tag 17,84 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Infosys-Papier investiert hätte, befänden sich nun 560,538 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 6 894,62 USD, da sich der Wert einer Infosys-Aktie am 11.05.2026 auf 12,30 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 31,05 Prozent verringert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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