Infosys Aktie
WKN: 919668 / ISIN: US4567881085
|Infosys-Performance
|
09.06.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Wert Infosys-Aktie: So viel hätte eine Investition in Infosys von vor 5 Jahren gekostet
Heute vor 5 Jahren wurde die Infosys-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 19,66 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 USD in die Infosys-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5,086 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 62,46 USD, da sich der Wert einer Infosys-Aktie am 08.06.2026 auf 12,28 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -37,54 Prozent.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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