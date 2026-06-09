NASDAQ Composite Index-Wert Infosys-Aktie: So viel hätte eine Investition in Infosys von vor 5 Jahren gekostet

Heute vor 5 Jahren wurde die Infosys-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 19,66 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 USD in die Infosys-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5,086 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 62,46 USD, da sich der Wert einer Infosys-Aktie am 08.06.2026 auf 12,28 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -37,54 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at