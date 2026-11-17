Infosys Aktie
WKN: 919668 / ISIN: US4567881085
|Rentable Infosys-Investition?
|
17.11.2026 16:03:45
NASDAQ Composite Index-Wert Infosys-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Infosys-Investment von vor 3 Jahren verloren
Am 17.11.2023 wurde die Infosys-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Infosys-Aktie bei 17,51 USD. Bei einem Infosys-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 571,102 Infosys-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 7 030,27 USD, da sich der Wert einer Infosys-Aktie am 16.11.2026 auf 12,31 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 29,70 Prozent verkleinert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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