Anleger, die vor Jahren in Infosys-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 17.11.2023 wurde die Infosys-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Infosys-Aktie bei 17,51 USD. Bei einem Infosys-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 571,102 Infosys-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 7 030,27 USD, da sich der Wert einer Infosys-Aktie am 16.11.2026 auf 12,31 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 29,70 Prozent verkleinert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at