NASDAQ Composite Index-Wert Infosys-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Infosys-Investment von vor einem Jahr verloren

Wer vor Jahren in Infosys-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Vor 1 Jahr wurden Infosys-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 19,83 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 50,429 Infosys-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 715,58 USD, da sich der Wert eines Infosys-Anteils am 02.03.2026 auf 14,19 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 28,44 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at