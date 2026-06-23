Infosys Aktie
WKN: 919668 / ISIN: US4567881085
|Lohnendes Infosys-Investment?
|
23.06.2026 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Wert Infosys-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Infosys von vor einem Jahr verloren
Das Infosys-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Infosys-Aktie bei 18,10 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Infosys-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 552,486 Infosys-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 22.06.2026 auf 10,77 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 950,28 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 40,50 Prozent verringert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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