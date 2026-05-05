Infosys Aktie

Infosys für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919668 / ISIN: US4567881085

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Profitables Infosys-Investment? 05.05.2026 16:04:07

NASDAQ Composite Index-Wert Infosys-Aktie: So viel Verlust hätte ein Infosys-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Infosys-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Das Infosys-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Infosys-Papiers betrug an diesem Tag 15,25 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Infosys-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 65,574 Infosys-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 04.05.2026 auf 12,24 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 802,62 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 19,74 Prozent gleich.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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