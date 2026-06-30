NASDAQ Composite Index-Wert Infosys-Aktie: So viel Verlust hätte ein Infosys-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Infosys-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Infosys-Aktie statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 16,07 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 6,223 Infosys-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 29.06.2026 auf 10,70 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 66,58 USD wert. Damit wäre die Investition 33,42 Prozent weniger wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at