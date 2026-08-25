NASDAQ Composite Index-Wert Infosys-Aktie: So viel Verlust hätte ein Infosys-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Infosys-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 25.08.2023 wurden Infosys-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 17,25 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Infosys-Aktie investiert, befänden sich nun 579,710 Infosys-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 6 852,17 USD, da sich der Wert einer Infosys-Aktie am 24.08.2026 auf 11,82 USD belief. Mit einer Performance von -31,48 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at