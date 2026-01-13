NASDAQ Composite Index-Wert Infosys-Aktie: So viel Verlust hätte eine Infosys-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurde das Infosys-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Infosys-Papier bei 18,52 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Infosys-Aktie investiert hätte, hätte er nun 5,400 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 96,11 USD, da sich der Wert eines Infosys-Anteils am 12.01.2026 auf 17,80 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 3,89 Prozent verkleinert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at