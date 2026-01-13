Infosys Aktie

Infosys für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919668 / ISIN: US4567881085

Infosys-Performance im Blick 13.01.2026 16:04:20

NASDAQ Composite Index-Wert Infosys-Aktie: So viel Verlust hätte eine Infosys-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Infosys-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Vor 3 Jahren wurde das Infosys-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Infosys-Papier bei 18,52 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Infosys-Aktie investiert hätte, hätte er nun 5,400 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 96,11 USD, da sich der Wert eines Infosys-Anteils am 12.01.2026 auf 17,80 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 3,89 Prozent verkleinert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Infosys Ltd. (spons. ADRs) 15,05 -0,33% Infosys Ltd. (spons. ADRs)

