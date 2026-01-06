Infosys Aktie
WKN: 919668 / ISIN: US4567881085
|Lukrative Infosys-Anlage?
|
06.01.2026 16:04:15
NASDAQ Composite Index-Wert Infosys-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Infosys von vor einem Jahr bedeutet
Infosys-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Infosys-Aktie bei 22,75 USD. Bei einem Infosys-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 439,560 Infosys-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7 771,43 USD, da sich der Wert einer Infosys-Aktie am 05.01.2026 auf 17,68 USD belief. Mit einer Performance von -22,29 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
