NASDAQ Composite Index-Wert Infosys-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Infosys von vor einem Jahr bedeutet

Infosys-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Infosys-Aktie bei 22,75 USD. Bei einem Infosys-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 439,560 Infosys-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7 771,43 USD, da sich der Wert einer Infosys-Aktie am 05.01.2026 auf 17,68 USD belief. Mit einer Performance von -22,29 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at