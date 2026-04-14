NASDAQ Composite Index-Wert Infosys-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Infosys von vor 5 Jahren angefallen

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Infosys-Papier statt. Der Schlusskurs des Infosys-Papiers betrug an diesem Tag 17,31 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 57,770 Infosys-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Infosys-Aktie auf 13,97 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 807,05 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 19,30 Prozent vermindert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at