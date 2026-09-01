Infosys Aktie
WKN: 919668 / ISIN: US4567881085
|Rentabler Infosys-Einstieg?
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01.09.2026 16:03:37
NASDAQ Composite Index-Wert Infosys-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Infosys von vor 5 Jahren angefallen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Infosys-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete das Infosys-Papier bei 23,55 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 4,246 Infosys-Aktien. Die gehaltenen Infosys-Papiere wären am 31.08.2026 51,21 USD wert, da der Schlussstand 12,06 USD betrug. Damit wäre die Investition um 48,79 Prozent gesunken.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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