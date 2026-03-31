NASDAQ Composite Index-Wert Infosys-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Infosys von vor einem Jahr angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Infosys-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit der Infosys-Aktie statt. Der Schlusskurs des Infosys-Papiers betrug an diesem Tag 18,25 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 547,945 Infosys-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 30.03.2026 7 260,27 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 13,25 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 27,40 Prozent vermindert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at