Innodata Aktie
WKN: 907651 / ISIN: US4576422053
|Investmentbeispiel
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14.09.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Wert Innodata-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Innodata-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Innodata-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 7,53 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Innodata-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 13,280 Innodata-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Innodata-Papiers auf 53,21 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 706,64 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 606,64 Prozent angewachsen.
Zuletzt ergab sich für Innodata eine Börsenbewertung in Höhe von 1,82 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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