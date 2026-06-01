Innodata Aktie
WKN: 907651 / ISIN: US4576422053
|Innodata-Anlage unter der Lupe
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01.06.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Wert Innodata-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Innodata von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurde das Innodata-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Innodata-Anteile bei 2,33 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 42,918 Innodata-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 104,98 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 505,58 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 4 405,58 Prozent.
Alle Innodata-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,41 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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