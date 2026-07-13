Innodata Aktie

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WKN: 907651 / ISIN: US4576422053

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Lukrativer Innodata-Einstieg? 13.07.2026 16:03:54

NASDAQ Composite Index-Wert Innodata-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Innodata von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Innodata-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Innodata-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Innodata-Aktie bei 11,03 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 9,066 Innodata-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 614,69 USD, da sich der Wert eines Innodata-Anteils am 10.07.2026 auf 67,80 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 614,69 USD, was einer positiven Performance von 514,69 Prozent entspricht.

Insgesamt war Innodata zuletzt 2,22 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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