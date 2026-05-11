Innodata Aktie
WKN: 907651 / ISIN: US4576422053
|Frühe Anlage
|
11.05.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Wert Innodata-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Innodata von vor einem Jahr abgeworfen
Die Innodata-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 34,62 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Innodata-Aktie investiert, befänden sich nun 2,889 Innodata-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 08.05.2026 245,21 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 84,89 USD belief. Mit einer Performance von +145,21 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Marktwert von Innodata betrug jüngst 2,78 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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