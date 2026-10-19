Innodata Aktie

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WKN: 907651 / ISIN: US4576422053

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Innodata-Anlage 19.10.2026 16:03:44

NASDAQ Composite Index-Wert Innodata-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Innodata-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Innodata-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 19.10.2016 wurden Innodata-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Innodata-Papier an diesem Tag 2,45 USD wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 USD in die Innodata-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4 081,633 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 215 591,84 USD, da sich der Wert eines Innodata-Anteils am 16.10.2026 auf 52,82 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 2 055,92 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Innodata bezifferte sich zuletzt auf 1,82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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