Innodata Aktie
WKN: 907651 / ISIN: US4576422053
|Innodata-Anlage
|
19.10.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Wert Innodata-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Innodata-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Am 19.10.2016 wurden Innodata-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Innodata-Papier an diesem Tag 2,45 USD wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 USD in die Innodata-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4 081,633 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 215 591,84 USD, da sich der Wert eines Innodata-Anteils am 16.10.2026 auf 52,82 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 2 055,92 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Innodata bezifferte sich zuletzt auf 1,82 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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