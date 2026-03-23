NASDAQ Composite Index-Wert Innodata-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Innodata-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Innodata eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 3 Jahren wurde das Innodata-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Innodata-Papier bei 7,14 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1 400,560 Innodata-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 61 148,46 USD, da sich der Wert eines Innodata-Papiers am 20.03.2026 auf 43,66 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 511,48 Prozent.

Der Marktwert von Innodata betrug jüngst 1,43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at