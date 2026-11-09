Innodata Aktie

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WKN: 907651 / ISIN: US4576422053

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Rentabler Innodata-Einstieg? 09.11.2026 16:03:45

NASDAQ Composite Index-Wert Innodata-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Innodata von vor 5 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Innodata-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Innodata-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 8,34 USD. Bei einem Innodata-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 199,041 Innodata-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Innodata-Aktien wären am 06.11.2026 44 400,48 USD wert, da der Schlussstand 37,03 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 344,00 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Innodata betrug jüngst 1,28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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