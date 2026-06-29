Innodata Aktie
WKN: 907651 / ISIN: US4576422053
|Langfristige Investition
|
29.06.2026 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Wert Innodata-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Innodata-Investment von vor 10 Jahren verdient
Vor 10 Jahren wurde das Innodata-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Innodata-Aktie an diesem Tag bei 2,34 USD. Wer vor 10 Jahren 1 000 USD in die Innodata-Aktie investiert hat, hat nun 427,350 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 73,90 USD gerechnet, wäre die Investition nun 31 581,20 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 3 058,12 Prozent zugenommen.
Der Marktwert von Innodata betrug jüngst 2,41 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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