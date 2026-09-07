Innodata Aktie
WKN: 907651 / ISIN: US4576422053
|Innodata-Investition im Blick
|
07.09.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Wert Innodata-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Innodata-Investment von vor 3 Jahren verdient
Am 07.09.2023 wurde die Innodata-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 11,03 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die Innodata-Aktie investierten, hätten nun 906,618 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Innodata-Papiers auf 55,66 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 50 462,38 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 404,62 Prozent gesteigert.
Am Markt war Innodata jüngst 1,92 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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