NASDAQ Composite Index-Wert Innodata-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Innodata-Investment von vor einem Jahr verloren

Wer vor Jahren in Innodata eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 13.04.2025 wurden Innodata-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 37,09 USD wert. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 USD in die Innodata-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 269,614 Anteilen. Die gehaltenen Innodata-Aktien wären am 10.04.2026 9 592,88 USD wert, da der Schlussstand 35,58 USD betrug. Das entspricht einem Minus von 4,07 Prozent.

Insgesamt war Innodata zuletzt 1,16 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at