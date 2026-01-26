Innodata Aktie

WKN: 907651 / ISIN: US4576422053

Frühes Investment 26.01.2026 16:04:25

NASDAQ Composite Index-Wert Innodata-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Innodata von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Innodata-Investment verdienen können.

Am 26.01.2023 wurde die Innodata-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 3,49 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Innodata-Aktie investierten, hätten nun 28,653 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 23.01.2026 auf 59,52 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 705,44 USD wert. Mit einer Performance von +1 605,44 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Innodata wurde am Markt mit 1,90 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

