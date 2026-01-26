NASDAQ Composite Index-Wert Innodata-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Innodata von vor 3 Jahren verdient

Innodata Aktie
Am 26.01.2023 wurde die Innodata-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 3,49 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Innodata-Aktie investierten, hätten nun 28,653 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 23.01.2026 auf 59,52 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 705,44 USD wert. Mit einer Performance von +1 605,44 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Innodata wurde am Markt mit 1,90 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
