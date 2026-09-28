NASDAQ Composite Index-Wert Innodata-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Innodata von vor einem Jahr bedeutet

Am 28.09.2025 wurde die Innodata-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 70,52 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 USD in die Innodata-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 141,804 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 25.09.2026 9 814,24 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 69,21 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 1,86 Prozent verringert.

Insgesamt war Innodata zuletzt 2,38 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at