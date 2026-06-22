Integra LifeSciences Holdings Aktie
WKN DE: 897013 / ISIN: US4579852082
|Profitable Integra LifeSciences-Investition?
|
22.06.2026 16:03:36
NASDAQ Composite Index-Wert Integra LifeSciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Integra LifeSciences von vor einem Jahr eingebracht
Die Integra LifeSciences-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Integra LifeSciences-Papier letztlich bei 11,60 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 8,621 Integra LifeSciences-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 151,55 USD, da sich der Wert einer Integra LifeSciences-Aktie am 18.06.2026 auf 17,58 USD belief. Mit einer Performance von +51,55 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von Integra LifeSciences belief sich zuletzt auf 1,36 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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