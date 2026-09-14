Integra LifeSciences Holdings Aktie
WKN DE: 897013 / ISIN: US4579852082
|Lohnende Integra LifeSciences-Anlage?
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14.09.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Wert Integra LifeSciences-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Integra LifeSciences von vor einem Jahr eingebracht
Die Integra LifeSciences-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Integra LifeSciences-Anteile 15,06 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 6,640 Integra LifeSciences-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 11.09.2026 auf 15,50 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 102,92 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +2,92 Prozent.
Integra LifeSciences wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,20 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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