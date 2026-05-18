NASDAQ Composite Index-Wert Integra LifeSciences-Aktie: So viel hätte eine Investition in Integra LifeSciences von vor 10 Jahren gekostet

Vor Jahren in Integra LifeSciences-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Das Integra LifeSciences-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Integra LifeSciences-Papier an diesem Tag bei 35,93 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 27,832 Integra LifeSciences-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 15.05.2026 auf 14,10 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 392,43 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 392,43 USD, was einer negativen Performance von 60,76 Prozent entspricht.

Der Integra LifeSciences-Wert an der Börse wurde auf 1,10 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at