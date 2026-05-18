Integra LifeSciences Holdings Aktie
WKN DE: 897013 / ISIN: US4579852082
|Performance unter der Lupe
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18.05.2026 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Wert Integra LifeSciences-Aktie: So viel hätte eine Investition in Integra LifeSciences von vor 10 Jahren gekostet
Das Integra LifeSciences-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Integra LifeSciences-Papier an diesem Tag bei 35,93 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 27,832 Integra LifeSciences-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 15.05.2026 auf 14,10 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 392,43 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 392,43 USD, was einer negativen Performance von 60,76 Prozent entspricht.
Der Integra LifeSciences-Wert an der Börse wurde auf 1,10 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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