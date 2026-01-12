NASDAQ Composite Index-Wert Integra LifeSciences-Aktie: So viel hätte eine Investition in Integra LifeSciences von vor 3 Jahren gekostet

Bei einem frühen Investment in Integra LifeSciences-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Integra LifeSciences-Papier statt. Der Schlusskurs der Integra LifeSciences-Aktie betrug an diesem Tag 57,04 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 17,532 Integra LifeSciences-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 238,08 USD, da sich der Wert eines Integra LifeSciences-Papiers am 09.01.2026 auf 13,58 USD belief. Die Abnahme von 1 000 USD zu 238,08 USD entspricht einer negativen Performance von 76,19 Prozent.

Integra LifeSciences wurde am Markt mit 1,06 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at