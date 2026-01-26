Integra LifeSciences Holdings Aktie

WKN DE: 897013 / ISIN: US4579852082

Lukrative Integra LifeSciences-Investition? 26.01.2026 16:04:25

NASDAQ Composite Index-Wert Integra LifeSciences-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Integra LifeSciences von vor 10 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Integra LifeSciences-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Integra LifeSciences-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 31,49 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Integra LifeSciences-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,176 Integra LifeSciences-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Integra LifeSciences-Aktie auf 11,90 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 37,79 USD wert. Mit einer Performance von -62,21 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Integra LifeSciences bezifferte sich zuletzt auf 929,18 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

