Integra LifeSciences Holdings Aktie
WKN DE: 897013 / ISIN: US4579852082
|Profitables Integra LifeSciences-Investment?
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29.06.2026 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Wert Integra LifeSciences-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Integra LifeSciences von vor 3 Jahren verloren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Integra LifeSciences-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 40,76 USD. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die Integra LifeSciences-Aktie investiert hat, hat nun 24,534 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 26.06.2026 auf 18,76 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 460,26 USD wert. Mit einer Performance von -53,97 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Zuletzt verbuchte Integra LifeSciences einen Börsenwert von 1,46 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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