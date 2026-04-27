Integra LifeSciences Holdings Aktie

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WKN DE: 897013 / ISIN: US4579852082

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Integra LifeSciences-Investition im Blick 27.04.2026 16:03:38

NASDAQ Composite Index-Wert Integra LifeSciences-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Integra LifeSciences von vor einem Jahr verloren

Bei einem frühen Investment in Integra LifeSciences-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Vor 1 Jahr wurden Integra LifeSciences-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 16,81 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 59,488 Integra LifeSciences-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 24.04.2026 auf 10,57 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 628,79 USD wert. Damit wäre die Investition um 37,12 Prozent gesunken.

Integra LifeSciences wurde am Markt mit 823,39 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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