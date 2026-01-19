NASDAQ Composite Index-Wert Integra LifeSciences-Aktie: So viel Verlust hätte ein Integra LifeSciences-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Integra LifeSciences-Aktie Investoren gebracht.

Integra LifeSciences-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Integra LifeSciences-Aktie betrug an diesem Tag 68,36 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Integra LifeSciences-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 146,295 Integra LifeSciences-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 16.01.2026 auf 12,41 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 815,52 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 81,84 Prozent verkleinert.

Integra LifeSciences markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 967,97 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at