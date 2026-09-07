NASDAQ Composite Index-Wert Integra LifeSciences-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Integra LifeSciences von vor 10 Jahren bedeutet

Am 07.09.2016 wurde die Integra LifeSciences-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Integra LifeSciences-Anteile bei 43,47 USD. Bei einem Integra LifeSciences-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 230,070 Integra LifeSciences-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 16,72 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 846,77 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 61,53 Prozent verkleinert.

Der Marktwert von Integra LifeSciences betrug jüngst 1,30 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at